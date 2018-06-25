Первый компьютер Apple ушел с аукциона всего за $210 тысяч

В начале месяца аукцион Charitybuzz объявил, что на грядущих торгах одним из лотов будет компьютер Apple-1.

Это не первый подобный ПК, ушедший с молотка. К примеру, экземпляр, который назвали zero01, в своё время был продан за 815 000 долларов. Данный же экземпляр назвали Duston 2 в честь владельца Адама Дастона (Adam Duston).

Также у ПК есть каталожный номер — 01-0060. Компьютер до сих пор находится в рабочем состоянии, а в комплект входят официальные рекламные проспекты, автограф Рона Уэйна (Ron Wayne), одного из основателей Apple Computer, фирменная клавиатура, монитор и кое-что ещё.

Торги стартовали с отметки в 70 000 долларов. Предположительно, ПК должен был уйти с молотка за 300-600 тыс. долларов. Однако продан Apple-1 был «лишь» за 210 000.