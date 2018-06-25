Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 92 0

Первый компьютер Apple ушел с аукциона всего за $210 тысяч

Первый компьютер Apple ушел с аукциона всего за $210 тысяч

В начале месяца аукцион Charitybuzz объявил, что на грядущих торгах одним из лотов будет компьютер Apple-1.

Это не первый подобный ПК, ушедший с молотка. К примеру, экземпляр, который назвали zero01, в своё время был продан за 815 000 долларов. Данный же экземпляр назвали Duston 2 в честь владельца Адама Дастона (Adam Duston).

Также у ПК есть каталожный номер — 01-0060. Компьютер до сих пор находится в рабочем состоянии, а в комплект входят официальные рекламные проспекты, автограф Рона Уэйна (Ron Wayne), одного из основателей Apple Computer, фирменная клавиатура, монитор и кое-что ещё.

Торги стартовали с отметки в 70 000 долларов. Предположительно, ПК должен был уйти с молотка за 300-600 тыс. долларов. Однако продан Apple-1 был «лишь» за 210 000.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018