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Крупнейшие европейские компании сократили инвестиции в Британию после Brexit — исследование

Крупнейшие европейские компании сократили инвестиции в Британию после Brexit — исследование

Более 50% крупнейших компаний Евросоюза сократили объемы инвестиций в Великобританию после референдума о выходе страны из ЕС.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование юридической фирмы Baker & McKenzie.

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Компания опросила топ-менеджеров 800 крупнейших компаний континентального Евросоюза и обнаружила, что через два года после референдума большинство из них сократили или приостановили свои инвестиционные проекты в Британии.

Кроме того, там обнаружили, что три четверти топ-менеджеров публично или непублично выступали с призывом к властям Евросоюза относительно обеспечения лучших торговых отношений после окончательного выхода Британии из ЕС в 2019 году.

По материалам hromadske.tv
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