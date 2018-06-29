Крупнейшие европейские компании сократили инвестиции в Британию после Brexit — исследование

Более 50% крупнейших компаний Евросоюза сократили объемы инвестиций в Великобританию после референдума о выходе страны из ЕС.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование юридической фирмы Baker & McKenzie.

Читайте также: Сколько заплатят граждане ЕС, пожелавшие остаться жить в Великобритании – МВД страны

Компания опросила топ-менеджеров 800 крупнейших компаний континентального Евросоюза и обнаружила, что через два года после референдума большинство из них сократили или приостановили свои инвестиционные проекты в Британии.

Кроме того, там обнаружили, что три четверти топ-менеджеров публично или непублично выступали с призывом к властям Евросоюза относительно обеспечения лучших торговых отношений после окончательного выхода Британии из ЕС в 2019 году.