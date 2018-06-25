Народные депутаты задолжали кредиторам 1,4 млрд грн

Общая сумма официально задекларированных долгов народных депутатов по итогам 2017 года составила 1,46 млрд грн, говорится в исследовании Bihus.Info.

Согласно информации из деклараций, рекордсменом по личным долгам является депутат от “Блока Петра Порошенко” Иван Винник, который должен Альфа-Банку и ПриватБанку суммарно 316 млн грн. Суд даже запрещал Ивану Виннику выезжать за пределы Украины до их полного погашения, а государственная исполнительная служба ежемесячно взимает с депутата 20% зарплаты (около 4 тыс. грн).

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В Альфа-Банке рассказывали, что “позитивно смотрят на вероятность разрешения этой истории”.

На втором месте рэнкинга оказался нардеп Игорь Котвицкий (“Народный фронт”). Он должен $11 млн бывшему заместителю мэра Симферополя Нариман Хаялиеву (в эквиваленте на 31 декабря 2017 года – 308 млн грн).

Более $5 млн задолжала своей кипрской компании Serada Enterprises Limited Юлия Левочкина. Плюс 0,5 млн грн долга за услуги бронирования авиаперевозок. На конец 2017 долги Левочкиной составляли 142 млн грн.

Владелец харьковского рынка “Барабашово” Александр Фельдман должен Ощадбанку, антиквару Руслану Шапиро, депутату Харьковского облсовета Андрею Стронову, экс-прокурору Крыма Василию Синчуку и его 83-летнему отцу Борису Фельдману суммарно 85,5 млн грн.