ДТЭК Ахметова насчитала Киеву миллиардный долг

Долг столичных потребителей за электроэнергию перед ПАО «ДТЭК Киевские электросети» на 1 июня 2018 года составляет 932 миллиона гривень.

Об этом говорится в пресс-релизе ЧАО «ДТЭК Киевские электросети».

Читайте также: В Украине поменяются условия оплаты коммунальных услуг

Из них долг “Киевводоканала” – 230 миллионов гривень, задолженность населения – 420 миллионов.

“Долг столичных потребителей за электроэнергию перед ПАО «ДТЭК Киевские электросети» на 1 июня 2018 г. составляет 932 млн грн. Среди крупнейших должников – коммунальные предприятия жизнеобеспечения и жители города”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что коммунальные предприятия задолжали за электроэнергию 395 млн грн. Крупнейший должник – ПАО АК «Киевводоканал» – на 1 июня 2018 года остается виновным за электричество около 230 млн грн.

В компании подчеркивают, что долг населения Киева на 1 июня достиг 420 млн грн. В мае 340 тыс. киевлян вовремя не рассчитались за потребленную электроэнергию. Больше всего за электроэнергию задолжали жители Дарницкого, Святошинского и Соломенского районов – 59,3 млн грн, 51,1 млн грн и 50,1 млн грн соответственно.

«ДТЭК Киевские электросети» борется с долгами путем отключения должников и подачи исков в суд.