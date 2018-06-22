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Китай может отказаться от железной дороги в Европу через Россию

Китай может отказаться от железной дороги в Европу через Россию

Китай может отказаться от железной дороги в Европу через Россию. Шансы на успех альтернативных маршрутов возрастают.

Проект скоростной железнодорожной магистрали “Евразия” (Пекин-Москва-Берлин) не окупится для инвесторов при рыночной кредитной ставке (выше 5,75%, такой процент взят за основу для расчета финансовой модели) и доли привлеченного финансирования на уровне 60%, считают в китайской инженерной корпорации China Railway Eryuan Engineering Group (CREEC).

На данный момент это последняя актуальная финансовая оценка от китайской компании, сообщает РБК со ссылкой на источники в российском правительстве и на железной дороге.

Альтернативой этому проекту для Китая является проект Нового Шелкового пути – железная дорога через Казахстан, Каспийское море (паром), Азербайджан, Турцию и далее в Европу. В рамках этого проекта относительно недавно запустили линию Баку-Тбилиси-Карс, соединившую столицу Азербайджана с востоком Турции.

Справка Finance.ua:

  • Проект “Евразия” предусматривает строительство скоростной железнодорожной магистрали из Китая в Европу.
  • Предполагается, что она пройдет по территории Казахстана, России, Беларуси, Польши и Германии.
  • Протяженность железной дороги составит 9,5 тыс. километров.
По материалам РБК
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