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Китай уменьшил инвестиции в США на 92%

Китай уменьшил инвестиции в США на 92%

За первые пять месяцев текущего года Китай сократил объем инвестиций в США на 92%. Сумма инвестиций составляет теперь 1,8 миллиарда долларов.

Об этом свидетельствуют данные консалтинговой и исследовательской фирмы Rhodium Group.

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Если учесть продажу активов китайских компаний в США, то отток китайского капитала за этот период составил 7,8 млрд долларов.

На инвестициях негативно сказались ухудшающиеся отношения между США и Китаем, а также снижение долговой нагрузки компаний и желание Пекина ограничить вывод капитала из КНР.

В Rhodium считают, что охлаждение в отношениях между странами началось еще в прошлом году, вследствие чего объем сделок с участием китайских компаний в США уменьшился с 46 млрд долларов до 29 млрд.

Уменьшилось также количество незавершенных и обсуждаемых сделок с участием китайских инвесторов. В этом году средняя сумма таких сделок составляет всего 46 млн долларов, тогда как раньше почти все такие сделки заключались на несколько сотен миллионов долларов.

По материалам УБР
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