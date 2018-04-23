Депутаты не хотят, чтобы украинцы начали растаможивать совсем старые машины

Парламентский комитет по налоговой и таможенной политике разрабатывает законопроект о легализации «евроблях». Он будет состоять из нескольких частей: условий легализации и репрессивных мер для тех, кто не легализует. Этот вариант в парламенте называют «молдавским сценарием».

Депутаты не хотят, чтобы украинцы начали растомаживать совсем старые машины. Сейчас в Украину можно ввезти машины, выпущенные не позже 2010 года. Большая часть «еврономеров» – это машины возрастом 15-20 лет. Именно они привлекают украинцев дешевизной – цены на такие авто начинаются от 1000-1500 евро.

Поэтому в парламенте предлагают ввести повышающий коэффициент – чем старше автомобиль, тем его растаможка будет дороже. Чтобы обойти требование Евро-5, его могут заменить обязательным техосмотром. К слову, техосмотр в Украине вводится с 2020-го года – это требование Соглашения об ассоциации с ЕС.

В Молдове акция для «еврономеров» стартовала 1 января 2017 года. Но было условие, что скидка действует для машин, ввезенных в страну до 1 ноября 2016-го. Скорее всего, в Украине тоже будет временное ограничение. Нина Южанина на обсуждении условий растаможки предположила, что акция может применяться к автомобилям, ввезенным до 1 января 2017 года.

Поэтому покупать авто на еврономерах сейчас не имеет смысла, поскольку хотят легализовать машины, которые уже ездят по Украине.