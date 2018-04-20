В Днепропетровской области намерены ввести единую карту жителя

В Днепропетровской облгосадминистрации планируют запустить единую карту жителя области. Об этом сообщает советник главы ОГА Юрий Голик.

Как он пояснил, единая карта жителя Днепропетровской области будет иметь следующие возможности:

- доступ к электронным услугам через кабинет жителя на основании iGov (переходит в госсобственность на баланс Днепропетровской ОГА);

- электронный билет, которым можно будет расплачиваться в транспорте;

- доступ к скидкам в аптеках, супермаркетах, кинотеатрах и т.д.

Также на карте будет электронная цифровая подпись, с помощью которой можно онлайн подписывать документы и заказывать необходимые справки.

“Сейчас прописываем график внедрения такой карты жителя помимо Днепра в городах: Желтые Воды, Каменское, Марганец, Никополь, Новомосковск, Первомайск, Покров, Терновка, Павлоград, Вольногорск”, — написал Голик в Facebook.

В результате в области будет не 25 отдельных карт, а единая карта с одинаковым функционалом и набором услуг для всех городов.

Напомним, онлайн-портал госуслуг iGov был создан при координации экс-директора по информационным технологиям ПриватБанка Дмитрия Дубилета. С 2015 года через iGov начали постепенно проводить админуслуги в Днепропетровской области: прописка, субсидия, выплату при рождении ребенка, регистрацию авто с пробегом в МРЭО, справку о доходах и т.п.