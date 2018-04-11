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США планируют ввести новые санкции против России

США планируют ввести новые санкции против России

Новый пакет санкций предусматривает полный запрет на любые операции, связанные с государственным долгом России.

Соответствующий законопроект размещен в базе документов Конгресса.

Под ограничения могут попасть сделки с ценными бумагами, выпущенными Центробанком, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством.

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Санкции также могут затронуть Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и Внешэкономбанк.

Ограничения должны вступить в силу не позднее 60 дней после их принятия.

Возможно, введение новых ограничений связано с предполагаемой причастностью России к делу по отравлению экс-разведчика Сергея Скрипача.

Как сообщалось, Соединенные Штаты ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников из “кремлевского списка”.

В санкционный список, в частности, попали миллиардер Олег Дерипаска и председатель совета директоров группы компаний “Ренова” Виктор Вексельберг, который, по оценкам Forbes, является самым богатым человеком России.

Кроме того, под санкции попали компании En+, “Ренова”, “Русал”, “Русские машины”, “Рособоронэкспорт” и еще восемь российских компаний, а также bfinance, связанная с Дерипаской. Американским компаниям и гражданам запрещено заниматься с ними бизнесом.

По материалам Економічна Правда
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