Украина покупает в Польше БМП-1АК

Вооруженные силы Украины заказали у польской компании Wtorplast реконструированные боевые машины пехоты БМП-1АК.

Первая партия БМП-1АК уже пересекла границу и направлена на Житомирский бронетанковый завод.

БМП-1АК разработаны в СССР. Поляки с 2016 года производят их с целью поставки в ВСУ.

Отличие БМП-1АК от советской БМП-1 состоит в более качественной сборке и бортовом оборудовании.

В Укроборонпроме отмечают, что все боевые машины БМП-1АК собраны не позже 2016-го лицензированным предприятием на территории ЕС. Все использованные узлы и агрегаты прошли соответствующий ремонт и стендовые испытания в соответствии с требованиями ISO и технических норм ЕС.

Качество машин подтверждено трехступенчатой проверкой, проведенной, в частности, и представителями Минобороны Украины на этапе передконтрактной работы. К тому же компания Wtorplast предоставляет многолетнюю гарантию на все поставленные изделия.

Стоимость сделки между украинской и польской компаниями на поставку БМП-1АК не может быть разглашена, в соответствии с условиями контракта.