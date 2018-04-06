Virgin Galactic провела первый пилотируемый полет нового космоплана

Компания Virgin Galactic провела успешный испытательный пилотируемый полет нового суборбитального космоплана VSS Unity с момента страшной трагедии, произошедшей с другим аппаратом в 2014 году.

Новый космоплан достиг сверхзвуковой скорости, после чего безопасно приземлился в Авиационно-космическом порту Мохаве, откуда производился его взлет с помощью самолета-носителя Eve. Носитель поднял космоплан на высоту 14 173 метров над пустыней, после чего аппарат отсоединился и запустил свой реактивный двигатель.

Длительность прожига двигателя VSS Unity составила всего 30 секунд. За это время космоплан, управляемый двумя пилотами, смог развить скорость в 1,87 маха (2231 км/ч).

“После остановки реактивного двигателя Unity продолжил набор высоты, пока не достиг порога в 25 685 метров, после чего начал плавное снижение”, — прокомментировал главный исполнительный директор компании Virgin Galactic Джордж Уайтсайдс. Вскоре после того, как Unity совершил безопасную посадку, за ним последовал и самолет-носитель Eve.

Полет Unity на реактивной тяге стал пятым в истории класса SpaceShipTwo и первым с момента крушения Spaceship Enterprise 31 октября 2014 года, в котором один пилот погиб, а второй получил серьезные травмы. В компании заявили, что космоплан прошел тщательные и множественные проверки, перед тем как был осуществлен его первый пилотируемый запуск.