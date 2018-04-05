В Украине сокращается теневая занятость

За 9 месяцев 2017 года количество работников, занятых в неформальном секторе экономики, сократилась почти на 300 тысяч человек по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Об этом в ходе заседания Национального трехстороннего социально-экономического совета сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

“Мы видим положительные тенденции по сокращению теневой занятости. Почти на 300 тысяч человек за 9 месяцев 2017 года сократилось количество работников, занятых в неформальном секторе экономики”, – сказал он.

По словам Розенко, одним из факторов сокращения теневой занятости является существенный рост размера минимальной заработной платы.

Он также напомнил, что параллельно с повышением заработной платы был изменен и порядок формирования тарифной сетки оплаты труда — минимальная тарифная ставка не может быть ниже прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

Вице-премьер сообщил, что с начала 2017 года Государственная служба по труду проверила 7159 работодателей по вопросам соблюдения минимального размера заработной платы. В результате проверок обнаружены нарушения относительно 768 работников. Руководителям предприятий, учреждений, организаций выданы предписания на устранение нарушений.

Кроме того, по словам Розенко, происходит дальнейшее повышение заработной платы работникам бюджетной сферы. В прошлом году их зарплаты выросли в среднем на 20%.