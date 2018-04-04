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Сытник рассказал о коррупции в оборонной сфере

Сытник рассказал о коррупции в оборонной сфере

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует случаи хищения в оборонном секторе, однако каждое такое дело сопровождается манипуляциями.

НАБУ не хватает ресурсов, чтобы максимальное внимание уделить оборонному сектору. Об этом в среду, 4 апреля, заявил глава ведомства в ходе выступления в Верховной Раде.

“Если кто-то сейчас скажет в этом зале, что там нет коррупции, то это будет неправда. И мы этим занимаемся… Каждое дело по оборонному сектору сопровождается комментариями, мы разваливаем государство, разваливаем оборонный сектор”, – сказал он.

По словам Сытника, это объясняется желанием причастных к коррупции скрыть преступления.

“На самом деле, это манипуляция, цель которой скрыть те коррупционные схемы, которые там существуют”, – сказал он.

Напомним, в октябре 2017 года Сытник сообщил, что НАБУ создает спецподразделение, которое будет расследовать коррупцию в Минобороны. Он отметил, что, кроме дела о закупках топлива, в отношении Минобороны есть и другие дела.

По материалам Корреспондент.net
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