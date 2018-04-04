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Пассажиропоток украинских аэропортов может вырасти в 4 раза

Пассажиропоток украинских аэропортов может вырасти в 4 раза

Пассажиропоток через аэропорты Украины к 2030 году вырастет до в 4,3 раза по отношению к 2017 году – до 71,2 млн с 16,5 млн человек.

Такие прогнозные данные содержатся в проекте приказа Кабинета министров «Об одобрении авиационной транспортной стратеги стратегии до 2030 года», текст которого обнародован на веб-портале Министерства инфраструктуры.

Кроме того, до 2030 года ожидается увеличение доли пассажиропотока, перевозимого авиакомпаниями лоу-кост, до 35% от общего объема; увеличение показателя количества авиапутешествий в год на душу населения до 0,5-1; уменьшение минимальной стоимости билета до EUR25-30; увеличение сети внутренних маршрутов втрое, международных — вдвое; привлечение авиационного транзитного грузопотока через столичные и региональные аэропорты Украины.

По материалам Hubs
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