Украинцы хотят выводить больше валюты за границу

Национальный банк по итогам трех месяцев (январь-март) 2018 года выдал 290 электронных индивидуальных валютных лицензий.

Об этом сообщили в НБУ.

Сумма операций по 282 из них составляла 6,5 млн долларов.

Наблюдается рост спроса со стороны клиентов украинских банков на эту услугу по сравнению со второй половиной 2017 года, когда НБУ начал выдавать такие лицензии.

“С 3 июля 2017 года и по состоянию на конец 2017 г. было выдано 402 электронные индивидуальные лицензии. Операции были проведены по 368 из них на сумму почти 9 млн долларов в эквиваленте”, – говорится в сообщении Нацбанка.

Напомним, Национальный банк ввел выдачу украинцам валютных лицензий в электронной форме в июле 2017 года.