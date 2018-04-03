Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 570 0

Украинцы хотят выводить больше валюты за границу

Украинцы хотят выводить больше валюты за границу

Национальный банк по итогам трех месяцев (январь-март) 2018 года выдал 290 электронных индивидуальных валютных лицензий.

Об этом сообщили в НБУ.

Сумма операций по 282 из них составляла 6,5 млн долларов.

Наблюдается рост спроса со стороны клиентов украинских банков на эту услугу по сравнению со второй половиной 2017 года, когда НБУ начал выдавать такие лицензии.

“С 3 июля 2017 года и по состоянию на конец 2017 г. было выдано 402 электронные индивидуальные лицензии. Операции были проведены по 368 из них на сумму почти 9 млн долларов в эквиваленте”, – говорится в сообщении Нацбанка.

Напомним, Национальный банк ввел выдачу украинцам валютных лицензий в электронной форме в июле 2017 года.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018