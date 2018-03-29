Проезд подорожает еще в одном городе

Исполком городского совета Харькова принял решение о повышении стоимости проезда в метро и наземном электротранспорте. Соответствующее постановление было принято на заседании 28 марта.

Теперь каждая поездка в метро обойдется харьковчанам в пять гривен, а билеты на троллейбусы и трамваи будут стоить четыре гривны. Решение вступит в силу с момента публикации в газете “Харьковские известия”, ближайшие номера которой выйдут в четверг и субботу.

Напомним, с 1 марта в Харькове повысилась стоимость проезда в маршрутных автобусах: вместо привычных 5,50 и 6,50 горожане платили по 7 и 8 гривен. Как отметили в пресс-службе мэрии, в среднем стоимость проезда повысилась от 25 копеек до 1,5 грн.

А во Львове жители выступили с петицией, в которой предложили сделать его первым в Украине городом, свободным от маршруток и заменить их комфортабельными автобусами.