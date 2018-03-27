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Закон о платных дорогах: на каких трассах придется раскошелиться

Закон о платных дорогах: на каких трассах придется раскошелиться

В Украине наконец могут появиться платные автодороги, о которых говорят более 15 лет, — президент подписал указ о возможности передачи в концессию частным лицам нынешних трасс. Главное условие — должна быть альтернативная бесплатная дорога.

Ряд экспертов опасается, что это приведет к тому, что бесплатные дороги постепенно станут запущенными, так как государство будет выделять недостаточно денег на их ремонт, пишет “Сегодня”.

Главное новшество закона в том, что теперь разрешается передавать в концессию только дороги госзначения для их строительства и эксплуатации и никакие другие.

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Концессия возможна только по итогам конкурса на срок 25—30 лет, при этом концессионер должен обеспечить альтернативный бесплатный проезд, если это не строительство новой дороги наряду с существующей. Причем путь в объезд не должен быть длиннее платного прямого пути более чем вдвое, если речь не идет о строительстве мостов, тоннелей, путепроводов, которые намного сокращают расстояние.

Под строительство платных дорог впервые предусмотрено принудительное по решению суда платное изъятие земли для общественных целей в случае, когда с ее владельцем не удастся договориться о сумме компенсации.

Если концессионеры из-за небольшого трафика (количество проехавших машин в единицу времени) не получат ожидаемой прибыли, государство ежегодно оплатит им убытки, но не более 30% прибыли.

В концессию могут передаваться только дороги государственного значения.

Они делятся на международные (имеют индексы М и Е, например, Киев — Одесса обозначается одновременно М-05 и Е-95, так как является частью евромаршрута), протяженность которых 8650 км, национальные (индекс Н, соединяют Киев с облцентрами и крупными городами, частично совпадают с международными дорогами), протяженностью 4830 км, и региональные (индекс Р, соединяют области, международные пункты пропуска через госграницу, порты, аэропорты с дорогами М и Н), протяженностью 10 090 км.

То есть платными могут стать не более 12,5% автотрасс (или 23 570 км). Всего в Украине около 170 тыс. км дорог.

Отметим, глава “Укравтодора” Славомир Новак прогнозирует, что строительство платных дорог может начаться не раньше 2020 года.

По материалам Сегодня
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