"Укравтодор" обнародовал план большой объездной дороги вокруг Киева (инфографика)

“Укравтодор” утвердил план большой объездной дороги вокруг Киева. Схему будущей дороги в Facebook опубликовал народный депутат Игорь Мосийчук.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в комментарии для СМИ подтвердил, что она соответствует действительности, но “впереди еще много работы”.

Дорога пройдет через следующие населенные пункты Киевской области:

- Вышгородский район — окрестности поселков Новоселки и Старые Петровцы;

- Бородянский район — окрестности поселков Озера, Блиставица, Микуличи, Диброва;

- Макаровский район — окрестности поселков Николаевка, Марьяновка, Березовка, Новоселки, Ясногородка;

- Киево-Святошинский район — окрестности поселков Хмильна, Любимовка, Бузова, Неграши, Княжичи;

- Васильковский район — окрестности поселков Бобрица, Иванковичи, Зеленый Бор, Рославичи, Гвиздов, Мархаловка, и пгт Глеваха;

- Обуховский район — окрестности поселков Безрадичи, Таценки, Плюты, Старые Безрадичи;

- Бориспольский район — окрестности города Борисполь, поселков Процив, Вороньков, Глубокое, Иваньков, Нестеровка, Большая Александровка, Безугловка, Сеньковка;



- Броварской район — окрестности города Бровары, поселков Княжичи, Требухов, Квитневе, Красиловка, Рожовка, Пуховка, Рожны, Большая Дымерка.

Напомним, в начале 2018 года мер Киева Виталий Кличко заявлял, что в этом году вокруг столицы начнут строительство большой кольцевой дороги. Ее длина составит 200 км. Она должна уменьшить транспортную нагрузку столицы на 20-30%.

В рамках строительства необходимо построить 3 моста: северный через р. Днепр (длиной 8,2 км и стоимостью 7,8 млрд грн), южный через р. Днепр (длиной 4,5 км и стоимостью 8,65 млрд грн), мост через р. Десна (длиной 1,6 км и стоимостью 1,5 млрд грн). Стоимость проекта — около $2 млрд.