Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 1079 0

Как получить субсидию: о новых правилах

Как получить субсидию: о новых правилах

С этого года в правила получения субсидий внесены изменения.

Теперь оформить субсидию могут и те, кто имеет две квартиры, две машины, сдает квартиру в аренду, не работает, но не стоит на учете в центре занятости.

А также те, кто оплатил лечение или учебу в размере более 10 прожиточных минимумов (17 770 грн).

Читайте также: Стало известно, сколько украинских семей получают субсидии

Но, с другой стороны, в свой совокупный доход при оформлении субсидии нужно будет включить такие данные, как стоимость санаторной путевки, которую вам выдали бесплатно, стоимость протеза, а также сумму выплат страховок за нанесение ущерба здоровью.

Отметим, что субсидия назначается два раза в год: на отопительный сезон — с 1 октября по 30 апреля и на неотопительный сезон — с 1 мая по 30 сентября.

По материалам Вести
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018