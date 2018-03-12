Как получить субсидию: о новых правилах

С этого года в правила получения субсидий внесены изменения.

Теперь оформить субсидию могут и те, кто имеет две квартиры, две машины, сдает квартиру в аренду, не работает, но не стоит на учете в центре занятости.

А также те, кто оплатил лечение или учебу в размере более 10 прожиточных минимумов (17 770 грн).

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Но, с другой стороны, в свой совокупный доход при оформлении субсидии нужно будет включить такие данные, как стоимость санаторной путевки, которую вам выдали бесплатно, стоимость протеза, а также сумму выплат страховок за нанесение ущерба здоровью.

Отметим, что субсидия назначается два раза в год: на отопительный сезон — с 1 октября по 30 апреля и на неотопительный сезон — с 1 мая по 30 сентября.