Стало известно, сколько украинских семей получают субсидии

На данный момент субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получает 65% населения. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по вопросам регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.
«Сегодня 65% населения получает субсидии», – сказал он во время инвестиционной конференции в четверг.
Между тем, по информации Госстата, в январе-декабре 2017 года за субсидиями для возмещения расходов на оплату жилкомуслуг обратились 8,2 млн. домохозяйств – на 10,3% больше, чем в 2016 году.
При этом на домохозяйства в городах приходилось 67,5% таких обращений.
В частности, в городах субсидия была назначена 6,03 млн. домохозяйств, в сельской местности – 2,78 млн.
«По сравнению с соответствующим периодом 2016 года количество таких домохозяйств увеличилось на 1,13 млн., или на 14,7%», – отмечали в Госстате.
По сообщению Госстата, в декабре 2017 года субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 6,92 млн. домохозяйств (46,2% от общего количества домохозяйств страны), из них 37,5% состояли из одного человека, 28,2% – из двух, остальные – из трех и более человек.
«Таким образом, государственная помощь в виде субсидий на возмещение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг востребована в основном стариками и одинокими жителями, которые были и остаются в приоритете государственной системы социальной защиты», – резюмируется в сообщении.
Долг населения страны за потребленные услуги жилищно-коммунального хозяйства в январе увеличился на 14,1%, или на 4,061 млрд. грн., – до 32,904 млрд. грн. по сравнению с декабрем.
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