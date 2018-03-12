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Между Румынией и Украиной появится автомагистраль

Между Румынией и Украиной появится автомагистраль

Главы Львовского и Черновицкого облсоветов и руководство румынского уезда Сучава договорились о строительстве скоростного транспортного коридора через Восточные Карпаты.

Об этом сказал глава уездного совета города Сучава Георге Флутур.

По его словам, прошла встреча с делегацией из Украины, во время которой было обсуждение вопросов трансграничного сотрудничества.

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Главное в переговорах – это продолжение работы на уровне рабочих групп с целью дальнейшей практической реализации проекта по строительству скоростной автотранспортной магистрали через Восточные Карпаты (Львов-Черновцы-Сирет-Сучава-Пашкани-Бакэу-Фокшань-Бухарест), которая соединит Балтийское море с Черным», – подчеркнул Флутур.

Вскоре стороны должны обсудить финансовые возможности, планируется обращение с совместным письмом к европейским институтам для оказания финансовой помощи при строительстве магистрали.

Кроме того была достигнута также договоренность о реализации других важных для Украины и Румынии трансграничных инфраструктурных проектов.

По материалам УКРИНФОРМ
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