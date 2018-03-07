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Саакашвили хочет вернуться в Украину на новую должность

Саакашвили хочет вернуться в Украину на новую должность

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выразил желание занять пост мэра Одессы. Соответствующее заявление политик сделал в одном из своих последних интервью.

По словам Саакашвили, у него остался большой долг перед одесситами, однако изначально он планирует изменить Украину, после чего можно будет занять кресло одесского мэра. Саакашвили напомнил, что будучи губернатором Одесской области, у него не было никакого влияния на одесскую мэрию.

“Одесская мэрия полностью в руках бандитов, и эти бандиты прямо носят деньги в администрацию президента каждый месяц”, – подчеркнул политик.

Говоря о своих планах возвращения в Украину, Саакашвили отметил, что это произойдет уже в этом году, несмотря на трехлетний запрет на въезд. Саакашвили также заявил, что он готовит свое возвращение в Украину и активно участвует в политических процессах в Грузии.

По материалам УБР
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