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Один из крупнейших контейнерных перевозчиков прекратит судозаходы в Одесский порт

Один из крупнейших контейнерных перевозчиков прекратит судозаходы в Одесский порт

Суда датского перевозчика Maersk Line, одного из крупнейших в мире контейнерных операторов, с 1 апреля не будут заходить в Одесский морской торговый порт.

Как передает одесское издание “Думская” со ссылкой на письмо компании, причины ухода из Одессы пока не известны, однако запрашивает информацию о том, в какой из близлежащих портов она могла бы доставлять контейнеры.

“Начиная с апреля, мы больше не будем осуществлять судозаходы в порт “Одесса”, и мы любезно просим вас решить, какой альтернативный порт разгрузки вы предпочитаете”, — говорится в письме, копию которого приводит издание.

Компания предлагает на выбор два варианта – порт “Черноморск” (рыбный терминал) или порт “Южный” (терминал ТИС).

Maersk – датская компания, оперирующая в различных секторах экономики, по большей части известная портовым и грузовым судоходным бизнесом. Штаб-квартира базируется в Копенгагене, а дочерние предприятия и офисы, в которых занято около 88 тыс. сотрудников, располагаются в более чем 135 странах мира. На 2016 год Maersk являлся мировым лидером в сфере контейнерных перевозок с долей на рынке более 15%.

Справка Finance.ua:

  • Одесский порт расположен в юго-западной части Одесского залива на искусственно созданной территории площадью 109,5 га.
  • В порту обслуживаются суда длиной до 270 м и осадкой до 13 м. Общая протяженность причальной линии – более 8 км.
По материалам Думская.net
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