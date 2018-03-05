Один из крупнейших контейнерных перевозчиков прекратит судозаходы в Одесский порт

Суда датского перевозчика Maersk Line, одного из крупнейших в мире контейнерных операторов, с 1 апреля не будут заходить в Одесский морской торговый порт.
Как передает одесское издание “Думская” со ссылкой на письмо компании, причины ухода из Одессы пока не известны, однако запрашивает информацию о том, в какой из близлежащих портов она могла бы доставлять контейнеры.
“Начиная с апреля, мы больше не будем осуществлять судозаходы в порт “Одесса”, и мы любезно просим вас решить, какой альтернативный порт разгрузки вы предпочитаете”, — говорится в письме, копию которого приводит издание.
Компания предлагает на выбор два варианта – порт “Черноморск” (рыбный терминал) или порт “Южный” (терминал ТИС).
Maersk – датская компания, оперирующая в различных секторах экономики, по большей части известная портовым и грузовым судоходным бизнесом. Штаб-квартира базируется в Копенгагене, а дочерние предприятия и офисы, в которых занято около 88 тыс. сотрудников, располагаются в более чем 135 странах мира. На 2016 год Maersk являлся мировым лидером в сфере контейнерных перевозок с долей на рынке более 15%.
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