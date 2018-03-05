Ryanair закрывает одну из своих баз

Ryanair решил свернуть базу в шотландском Глазго. Случится это в ноябре, когда самолет из этого города будет передислоцирован в Эдинбург, вследствие чего из столицы Шотландии будет выполняться больше рейсов.
Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию ирландского авиаперевозчика.
Единственный самолет с базы в Глазго будет перемещен в Эдинбург, а вместе с ним и пять маршрутов – в Ригу, Софию, Берлин, Лиссабон и Дерри. Всего с ноября из Эдинбурга Ryanair запустит 11 новых направлений. Таким образом, из аэропорта главного шотландского города самолеты ирландского лоукостера будут летать по 45 направлениям.
Коммерческий директор перевозчика Дэвид О’Брайан заявил, что авиакомпания сожалеет о закрытии рейсов на более слабом рынке Глазго, где усилия компании по стимулированию спроса были затруднены.
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