Украинцы стали пить больше вина - эксперт

Вина пользуются все большей популярностью среди украинцев. Об этом рассказал президент Ассоциации сомелье Украины Дмитрий Сидоренко.

“Сейчас, по моим наблюдениям, Украина пьет все больше вина, а не водки. То есть крепкие напитки, конечно, составляют большинство рынка, но тенденция к изменениям наметилась. Это хорошо видно по ассортименту некоторых производителей алкоголя: начинали с крепких напитков, потом стали делать еще и вино”, – рассказал он.

Эксперт отметил, что своеобразным толчком к развитию виноделия в южных областях Украины стала аннексия Крыма.

“Но, к сожалению, украинское государство не дает развиваться частным виноделам, которые могли бы создавать действительно хороший, крафтовый продукт по мировым меркам”, – добавил он.

Как сообщал УНН, в прошлом году ведущие винодельческие страны мира – такие как Италия, Испания, Франция из-за неблагоприятных погодных условий собрали рекордно низкий урожай винограда.

По словам директора по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексея Безуглого, это отразится на стоимости европейского вина. И на фоне роста цен на продукцию от ТОП-3 мировых экспортеров, открывается “окно возможностей” для наращивания экспорта вина таким странам, как Грузия, Молдова и Украина.

Уже сегодня его прогнозы подтвердились – по итогам прошлого года, Украина практически вдвое нарастила экспорт вина в страны ЕС.