Новое покрытие превращает обычное стекло в «умное»

Ученые из Мельбурнского королевского технологического университета разработали систему адаптивного тонирования стекла, которое не требует электричества, пишет New Atlas.

На рынке уже существует много примеров «умного» стекла, которое затемняется в зависимости от интенсивности окружающего света и температуры. Таким образом, удается снизить расходы на отопление или кондиционирование помещения. Однако электронное тонирование требует электричества. Теперь австралийские ученые из Мельбурнского королевского технологического университета разработали покрытие, которое позволяет полностью обойтись без электроэнергии. Толщиной всего в 50-150 нанометров (в 1000 раз тоньше человеческого волоса) оно наполнено относительно недорогой двуокисью ванадия.

При температуре поверхности ниже 67 ºC диоксид ванадия действует как изолятор, помогая удержать тепло внутри помещения. При этом он позволяет проникать всему спектру солнечного света через окно. Однако при температуре 67 ºC он превращается в металл, который блокирует проникновение теплового инфракрасного солнечного излучения. Это означает, что помещения остаются теплыми, когда температура ниже, и прохладными, когда температура выше. Благодаря этому можно меньше использовать как системы отопления, так и кондиционирования. Кроме того, пользователи могут настроить степень затемненности стекла с помощью диммера.

Раньше покрытие диоксида ванадия можно было наносить только на поверхность со специальным слоем или платформой. Однако ученые разработали метод нанесения непосредственно на оконное стекло.

«Наши технологии потенциально сократят растущие затраты на кондиционирование и отопление, а также значительно сократят выбросы углерода в зданиях любых размеров, — говорит профессор Мадху Бхаскаран. — Решение энергетического кризиса связано не только с переходом на возобновляемые источники, но и с новыми системами энергосбережения».