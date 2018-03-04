Украинцы стали больше ездить в ЕС (исследование)

Безвиз с Европейским союзом (ЕС) существенно повлиял на привычки украинцев путешествовать, особенно это касается жителей восточных регионов.

Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине.

Вторая волна всеукраинского социологического исследования “Мнения и взгляды жителей Украины относительно безвизового режима с ЕС”, проведенного КМИС в декабре 2017 года на заказ проекта “Открой Европу” свидетельствуют, что с 9% до 11% увеличилась доля украинцев, которые хотя бы один раз в течение двух последних лет ездили в ЕС.

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“С тем, что введение безвиза ускорило внутренние реформы, в феврале 2017 года согласились 17%, а в декабре 2017 года – уже 26% жителей Востока. С утверждением о том, что украинские предприниматели получили доступ к единому рынку ЕС, в начале 2017 года согласились 25% жителей Востока, а в конце 2017-го этот показатель вырос до 38%. С тем, что безвиз способствует привлечению в Украину новых авиакомпаний-лоукостеров, согласились 25% в начале года и 39% в конце 2017 года”, – говорится в сообщении.

При этом жители западных областей Украины были и остаются лидерами по посещению стран Евросоюза – из них 18% по крайней мере один раз ездили в ЕС на протяжении последних двух лет.

Кроме этого, согласно данным исследования, в настоящее время вдвое больше украинцев знают главные правила безвизовых поездок в ЕС, чем в начале прошлого года.