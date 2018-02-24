Безвиз в Украине: Климкин объяснил причину бегства из Украины более миллиона человек

Министр иностранных дел Павел Климкин обеспокоен массовым выездом украинцев за границу.
“Любое хорошее дело – то ли Соглашение об ассоциации, то ли безвизовый режим – может служить нам в плюс, но несет в себе и риск. Я много лет занимался безвизом, а сейчас смотрю, что только в прошлом году Украину покинули более миллиона украинцев. Сто тысяч покидает Украину ежемесячно, и вопрос далеко не только в том, что там высокие зарплаты – это вообще понимание будущего и качества жизни”, – сказал Климкин.
В этом контексте он рассказал, как несколько месяцев назад посетил польскую школу в Ивано-Франковске, где в 24 польских классах почти нет поляков, а учатся только украинцы. По словам министра, когда он спрашивал школьников об их мечтах, они отвечали, что родители нацеливают их учиться в Польше, а затем ехать дальше.
“Если мы это не перебьем, тогда смысл наших реформ бьет по нам самим”, – сказал глава МИД.
Следует напомнить, с 11 июня 2017 года граждане Украины могут въезжать по биометрическому паспорту в 26 стран-членов ЕС, за исключением Великобритании и Ирландии (Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нужно ли менять паспорта на ID-карты и сколько это стоитВчера, 11:00 - 10201 37
GE и "Укрзализныця" заключили рамочное 15-летнее соглашение почти на $1 млрдВчера, 16:00 - 1189 20
Порошенко рассказал, кто профинансирует приобретение американских локомотивовВчера, 20:00 - 2200 14
Украинцы тратят на продукты меньше всех в Европе8 ч. назад - 1331 12
Безвиз в Украине: Климкин объяснил причину бегства из Украины более миллиона человек7 ч. назад - 2713 10
Китайцы построят житомирскую объездную дорогу за 42 миллиона евро - УкравтодорВчера, 19:30 - 2934 1
Безвиз в Украине: Климкин объяснил причину бегства из Украины более миллиона человек7 ч. назад - 2713 10
Порошенко рассказал, кто профинансирует приобретение американских локомотивовВчера, 20:00 - 2200 14
Где на самом деле выгоднее купить электромобиль6 ч. назад - 1955
Украинцы тратят на продукты меньше всех в Европе8 ч. назад - 1331 12
В Испании состоялся первый в мире звонок в стандарте 5GПозавчера, 15:10 - 1741
Японская туристическая фирма предложила виртуальные полеты за границу20.02.2018, 15:10 - 1436 1
За полетом Tesla на Марс теперь можно следить онлайн19.02.2018, 15:10 - 5682
Ученые создали «живые» бинты для лечения ран и ожогов18.02.2018, 15:10 - 1443
Intel создала квантовый компьютер в два кубита на кремниевом чипе17.02.2018, 15:10 - 3153
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)Ринок банківських послуг
Андрій Зінченко: чи потрібен в Україні поштово-пенсійний...Обговорення статей