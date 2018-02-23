В Украине появится финансовый омбудсмен

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №8055 “Об учреждении финансового омбудсмена”.
Об этом сообщил инициатор законопроекта замглавы парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Руслан Демчак в Facebook.
Главная цель законопроекта №8055 – внедрить альтернативный механизм внесудебного решения споров между финансовыми учреждениями и потребителями.
“В настоящее время в Украине отсутствуют органы досудебного урегулирования таких споров, хотя аналогичные органы функционируют во многих странах мира. Так, в странах ЕС успешно функционирует больше 50 подходов по внесудебного урегулирования споров в сфере финансовых услуг”, – отметил господин Демчак.
По его словам, принятие законопроекта является критически важным для восстановления доверия к финансовому рынку и его дальнейшего роста, ведь 45% потребителей вообще не знают, куда обращаться в случае возникновения конфликтных ситуаций с финансовыми учреждениями. Более осведомленные потребители, обращаются в суд для разрешения конфликтов.
“Новый институт должен стать беспристрастным, независимым и помогать в решении споров в первую очередь мирным путем, не доводя дело до суда. Это в свою очередь имеет дополнительно разгрузить суды и снять нагрузку на регуляторов. Кроме того, это позволит увеличить объемы кредитования и создать основу для экономического роста”, – добавил Руслан Демчак.
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