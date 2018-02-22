Гройсман анонсировал подписание соглашения с General Electric

Стабильное развитие бизнеса является целью экономических реформ правительства и ключевым источником привлечения инвестиций.
Об этом сказал Премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с представителями деловых кругов Сумщины, сообщает Правительственный портал.
«Главное – услышать реальный сектор. Для меня это руководство к действию. Цель правительства – чтобы мы вышли на постоянный рост 5% плюс. Для этого нужны инвестиции. Именно бизнес обеспечивает инвестиции. А мы занимаемся созданием условий для ведения бизнеса», – сказал Глава правительства.
Он расценивает как существенные шаги вперед решения относительно дерегуляции, изменений в работе фискальных органов, изменений в работе контролирующих органов.
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Гройсман подчеркнул, что сегодня во многих сферах немало проблем, но работа идет. В частности, в части содействия экспорта созданы Экспортно-кредитное агентство, существует Офис по продвижению экспорта и Офис привлечения и поддержки инвестиций UkraineInvest.
«Я был заинтересован в формировании условий для технического переоборудования. Для большинства секторов возможность модернизации была сверхважной. И мы такую возможность предоставили – путем предоставления рассрочки по уплате НДС. Мы также готовим и внедряем решение относительно продвижения собственного производства и предоставления приоритета собственному продукту. Так, мы компенсируем 25% стоимости украинской сельхозтехники с локализацией 50% плюс», – рассказал Премьер-министр.
Он также рассказал об опыте, наработанном по линии кооперации с мировыми гигантами.
«Завтра, 23 февраля, ПАО «Укрзалізниця» подписывает рамочное соглашение с General Electric. Мы договариваемся о поэтапной локализации производства до 40% и входим в глобальный рынок GE», – сообщил Гройсман.
Глава правительства подчеркнул, что открыт для бизнеса и готов поддержать любые инициативы, не несущие коррупционные риски.
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