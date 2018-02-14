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General Electric будет производить локомотивы в Украине

General Electric будет производить локомотивы в Украине

Кабинет министров совместно с “Укрзализныцей” завершили переговоры с американским промышленным гигантом General Electric по программе обновления подвижного состава УЗ и производству тяги.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.

“Укрзализныця” и правительство завершили переговоры с General Electric. В 20-х числах февраля мы подпишем договор по производству новой тяги для поездов”, – сказал Гройсман.

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Премьер отметил, что, согласно договоренностям, локализация производства составит не менее 40%, кроме того, Украина станет составной частью мировой сети производства американской компании.

Гройсман также сообщил, что уже весной в Украине будет введен в эксплуатацию Бескидский тоннель – крупный инфраструктурный объект, который существенно расширит возможности использования железнодорожного транспорта на Западе Украины.

По материалам Економічна Правда
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