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Ford возвращает на конвейер легендарную модель (фото)

Ford возвращает на конвейер легендарную модель (фото)

Воскрешение легенд не является новым явлением в автомобильной промышленности, но мы должны признать, что это можно сделать и в впечатляющем стиле. Американский автопроизводитель Ford приготовил поклонникам марки приятный сюрприз: на конвейер возвращается Mustang Bullitt GT.

Под капотом Bullitta — бензиновый V8 с минимальной мощностью 475 л.с. и крутящим моментом 570 Нм, привод задний, коробка — шестиступенчатая механика. Заявленная максимальная скорость — 263 км / ч, что на 13 км / ч выше, чем у «обычного» Mustang GT.

Автомобиль получит богатые комплектации и варианты исполнения. Это тонкая алюминиевая рама, 19-дюймовые литые диски, торчащие из-под них с красными суппортами Brembo. В интерьере отделка из натуральной кожи.


Новый Ford Mustang GT Bullitt поступит в продажу в США этим летом. Однако пока не принято решение, будет ли автомобиль предлагаться на Старом континенте.

По материалам autonews.ua
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