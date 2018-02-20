АМПУ решила проблему всех портов Украины

Администрация морских портов Украины (АМПУ) открыла и зарегистрировала новый филиал. Это произошло 9 февраля этого года. В пресс-службе АМПУ заявили, что «Дноуглубительный флот» уже начал свою работу.

Новый филиал официально зарегистрирован в Государственной фискальной службе и в Реестре юридических лиц. Открытие обосновано Приказом МИУ №409. Руководителем филиала назначен Сергей Бомчак, который ранее занимал должность директора Администрации речных портов Украины, сообщает ЦТС.

Работа «Дноуглубительного флота» будет заключаться в централизованном навигационном обеспечении в акваториях морских портов Украины и внутренних водных путях. В частности предполагается, что техника филиала будет обеспечивать гарантированные габариты, проводить дноуглубительные работы и обеспечивать безопасность судоходства. Это позволяет избежать необходимости проводить тендеры и искать частну компании для проведения этих работ.

В течение 2018 года будут проведены работы по дноуглублению в акваториях всех портов Украины. Объем работ составляет 11 миллионов кубических метров, что потребует 1,3 миллиарда гривен, которые уже предусмотрены в финансовом плане предприятия.