Какой будет Большая кольцевая в Киеве (карта)

В Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА представили детальную карту строительства Большой кольцевой автодороги вокруг Киева.
В КГГА отмечают, что новая кольцевая обеспечит развитие инфраструктуры Киевской области, в частности – разрешит транспортные проблемы Киева и таких городов как Борисполь и Бровары, освободив столицу от транзитного транспорта. Функционально-планировочная организация пригородной зоны. Эта карта составлена Институтом генерального плана города Киева.
В Укравтодоре рассказали, что при проектировании был обозначен 500-метровый коридор — генеральное направление прохождения Большой кольцевой автомобильной дороги (далее — БКАД) и наложено ограничение на действие с земельными участками и имуществом, расположенным на этой территории. Выкуп/изъятие земельных участков проводится органами исполнительной власти и местного самоуправления. Эти расходы учтут в смете стоимости БКАД. Укравтор рассчитывает на помощь Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.
Большая кольцевая автомобильная дорога будет проходить по таким районам и границам населенных пунктов в Киевской области: Вышгородский район — окраины сел Новоселки и Старые Петровцы. Бородянский район — окраины сел Озера, Блиставица, Микуличи и Диброво-Ленинское. Макаровский район — окраины сел Николаевка, Марьяновка, Березовка, Новоселки и Ясногородка. Киево-Святошинский район — окраины сел Хмельная, Любимовка, Бузова, Неграши и Княжичи. Васильковский район — окраины сел Бобрица, Иванковичи, Зеленый Бор, Рославичи, Гвоздев, Мархалевка и пгт Глеваха. Обуховский район — окраины сел Большие Дмитровичи, Таценки, Плюты и Старые Безрадичи. Бориспольский район — окраины города Борисполя, сел Процив, Вороньков, Глубокое, Иваньков, Несторовка, Большая Александровка, Безугловка и Сеньковка. Броварской район — окраины города Бровары, сел Княжичи, Требухов, Дмитровое, Красиловка, Рожовка, Пуховка, Рожны, Большая Дымерка.
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