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Финский провайдер обещает запустить сеть 5G в Турку в конце мая

Финский провайдер обещает запустить сеть 5G в Турку в конце мая

5G продолжает распространение по миру. Вслед за Испанией и Японией в очередь на внедрение технологии встала Финляндия. Местный оператор связи Elisa пообещал запустить сеть нового стандарта уже к концу мая, передает VentureBeat.

Турку — старейший город Финляндии, но одним из первых может стать по-настоящему «умным». Представители Elisa говорят, что запуск 5G станет основой для создания умного города и внедрения различных технологичных инициатив: от автономного транспорта до умного освещения и контроля за расходом воды.

Как и другие операторы, Elisa сталкивается с рядом проблем. Так, компания не получила лицензии на нужный для 5G диапазоны частот. Тем не менее оператор уже устанавливает оборудование. Сообщается, как только сертификаты будут получены, оборудование начнет работать в формате 5G. Сейчас же новое оборудование просто ускоряет работу устройств по стандарту 4G. Так что, жители уже получают преимущества.

До этого Elisa тестировала 5G совместно с Huawei. Испытания проходили в Хельсинки на частоте 3,5 ГГц. Компаниям удалось развить скорость 1,4 Гбит/с. Испытания успешно прошли на YouTube и Skype, на запуске компьютерных игр. Через новый канал удалось успешно, без задержек и помех, передать потоковое VR-видео с рок-концерта. Но пока частота 3,5 ГГц выдана только для тестов.

Практически во всех технологически развитых странах проходят испытания 5G. Так, технология испытывается в Ванкувере. Там канадский оператор также сотрудничает с китайской Huawei. В Японии Nokia пообещала запустить 5G к Олимпиаде 2020 года.

По материалам hightech.fm
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