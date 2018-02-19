Финский провайдер обещает запустить сеть 5G в Турку в конце мая

5G продолжает распространение по миру. Вслед за Испанией и Японией в очередь на внедрение технологии встала Финляндия. Местный оператор связи Elisa пообещал запустить сеть нового стандарта уже к концу мая, передает VentureBeat.
Турку — старейший город Финляндии, но одним из первых может стать по-настоящему «умным». Представители Elisa говорят, что запуск 5G станет основой для создания умного города и внедрения различных технологичных инициатив: от автономного транспорта до умного освещения и контроля за расходом воды.
Как и другие операторы, Elisa сталкивается с рядом проблем. Так, компания не получила лицензии на нужный для 5G диапазоны частот. Тем не менее оператор уже устанавливает оборудование. Сообщается, как только сертификаты будут получены, оборудование начнет работать в формате 5G. Сейчас же новое оборудование просто ускоряет работу устройств по стандарту 4G. Так что, жители уже получают преимущества.
До этого Elisa тестировала 5G совместно с Huawei. Испытания проходили в Хельсинки на частоте 3,5 ГГц. Компаниям удалось развить скорость 1,4 Гбит/с. Испытания успешно прошли на YouTube и Skype, на запуске компьютерных игр. Через новый канал удалось успешно, без задержек и помех, передать потоковое VR-видео с рок-концерта. Но пока частота 3,5 ГГц выдана только для тестов.
Практически во всех технологически развитых странах проходят испытания 5G. Так, технология испытывается в Ванкувере. Там канадский оператор также сотрудничает с китайской Huawei. В Японии Nokia пообещала запустить 5G к Олимпиаде 2020 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинской ГТС заинтересовались уже более десятка мировых компаний - ПорошенкоВчера, 09:00 - 1600 16
Средняя зарплата киевлян за пять лет в пересчете на доллары уменьшилась почти вдвоеВчера, 16:00 - 1825 15
Минэкономразвития обещает революцию малому бизнесу — стратегия уже готоваВчера, 09:15 - 3998 14
Россия осталась без украинских двигателей для гражданских самолетовВчера, 15:45 - 1541 10
Гройсман пообещал стабильные цены, которые "нельзя регулировать"Вчера, 10:00 - 1666 7
Какой будет Большая кольцевая в Киеве (карта)Вчера, 16:30 - 7704 6
Минэкономразвития обещает революцию малому бизнесу — стратегия уже готоваВчера, 09:15 - 3998 14
Названы самые популярные марки новых автомобилей среди украинцев (инфографика)Вчера, 08:00 - 3557 3
Электромобили Volkswagen «возьмут курс» на Apple (фото)Вчера, 06:00 - 3454 1
Эксперты предупредили о скачке цены биткоиновВчера, 14:00 - 2331 5
За полетом Tesla на Марс теперь можно следить онлайнВчера, 15:10 - 2358
Ученые создали «живые» бинты для лечения ран и ожоговПозавчера, 15:10 - 675
Intel создала квантовый компьютер в два кубита на кремниевом чипе17.02.2018, 15:10 - 1893
В США сотрясение мозга уже определяют по анализу крови15.02.2018, 15:10 - 1029
Роботов научили абстрактно мыслить и планировать13.02.2018, 15:10 - 1448 1
Прогнозы от КабанчикаВалютний ринок
ВТБ БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Идеи: портфельФондовий ринок
В Україні стане дорожче виписувати газетиОбговорення статей
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші