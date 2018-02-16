Авто-робо-коп: первый в мире беспилотник для охраны показали на видео

Knightscope K7 по сути является лишь камерой видеонаблюдения с сигнализацией, которая может патрулировать большую территорию в автоматическом режиме. Но выглядит устройство очень эффектно.
Автономный четырехколесный охранный комплекс для патрулирования Knightscope K7 – это, конечно, еще не робокоп, но похож на первый шаг к его созданию.
Вес устройства – 350 килограммов. Робот оснащен 4 колесами, позволяющими использовать его на многих типах поверхности, причем дополнительную мобильность и маневренность обеспечивает функция разворота колес. Мобильный охранный комплекс оборудован лидаром, сонаром, GPS, термочувствительной камерой, модулями распознавания номерных знаков и обнаружения людей. Назначение Knightscope К7 – выявление преступлений и предотвращение их совершения.
Компания Security Knightscope Inc. уже активно распространяет две модели предшественников K7 – автономные комплексы охраны К3 и К5. Эти устройства не имеют таких преимуществ мобильности, как К7, но выполняют те же функции, что и новейшая модель. Корпорация видит применение своих устройств на территории паркингов, солнечных и ветряных электростанций, аэропортов и тюрем.
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