Кабмин утвердил финплан УЗ

Кабинет Министров утвердил консолидированный финансовый план ПАО “Укрзализныця” на 2018 год.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что финплан предусматривает доходную и инвестиционную деятельность компании, масштабное обновление основных средств, увеличение капитальных вложений в 2,5 раза, а налогов и сборов в бюджет – на 19%.

По словам Евгения Кравцова, финансовым планом Укрзализныци на 2018-й год предусмотрен доход компании 92,2 млрд гривен, прибыль – 0,7 млрд гривен, налоги и сборы в бюджет – 18 млрд гривен, капинвестиции – 26,9 млрд гривен, объемы грузовых перевозок планируется увеличить на 2,7 % до 347,5 млн тонн.

“В рекордно быстрые сроки правительство утвердило финплан “Укрзализныци”. Это открывает возможности для начала капитальных инвестиций, закупок, эффективного планирования работы компании, для старта масштабных проектов, среди которых электрификация ключевых направлений, закупка грузовых и пассажирских вагонов, приобретение локомотивов”, – рассказал и.о. главы правления общества Евгений Кравцов.

По его словам, большинство капитальных инвестиций будет направлено на обновление железнодорожного подвижного состава и повышение пропускной способности узких мест в инфраструктуре.

В частности, планируется приобрести 30 грузовых тепловозов в лизинг, 60 пассажирских вагонов, обновить 7050 грузовых полувагонов, из которых изготовить 3600 полувагонов на собственных заводах, обновить 100 фитинговых платформ, модернизировать 265 пассажирских вагонов, 153 локомотива, 100 секций моторвагонного подвижного состава и около 10 тысяч грузовых вагонов. Также финпланом увеличены объемы ремонтов подвижного состава для поддержания рабочего парка.

“Среди крупных инфраструктурных проектов 2018 года – электрификация участков Долинская – Николаев, Ковель – Изов – Госграница и Потоки – Золотношино, расширение припортовых участков, реконструкция инфраструктуры на участке Пологи – Камыш-Заря, а также окончание работ на Бескидском тоннеле и ввод его в эксплуатацию”, – рассказал Евгений Кравцов.