ТОП-7 биткоин-миллионеров Одессы (инфографика)

Несмотря на падение курса, криптовалюта не теряет популярности. Причем, судя по электронным декларациям, “цифровым капиталом” могут похвастаться не только одесские политики, но и сотрудники различных служб.

“Сегодня” составила топ-7 криптовалютных магнатов (см. инфографику) и выяснила, на что можно потратить виртуальные деньги.

Больше всего обладателей криптокапитала среди депутатов облсовета, а также народных избранников Южной Пальмиры. Причем некоторые из декларантов указывают в отчете не только свои коины (популярное ныне сокращение от слова биткоины), но и членов семьи. Так, депутат облсовета Руслан Табунщик, помимо своих “коинов”, указал в декларации еще 500, принадлежащих супруге. К слову, эти новомодные виртуальные деньги также задекларировали сотрудники ГФС, Одесской железной дороги и теруправления юстиции.

Как рассказала нам глава фракции “Самопомич” в горсовете Анна Позднякова, она приобрела биткоины еще в 2014-м (в ее декларации 98,874 биткоина, что по нынешнему курсу составляет около $840 тыс.). “Это была новинка, новый финансовый инструмент, и я как экономист не могла пройти мимо”, — признается Позднякова, полагая, что за электронными валютами будущее.

Такого же мнения придерживается и депутат Дмитрий Пеструев. “Каких-то сто лет назад наши прабабушки рассчитывались металлическими монетами и смотрели с недоверием на первые напечатанные рубли. До сих пор есть люди, которые помнят, как платили медяками, но все идет вперед”, — рассказал “Сегодня” Пеструев, сравнив свою инвестицию в биткоины с победой в лотерее. Депутат уверяет, что готов даже заплатить налоги с операций, когда появится соответствующая система.

Эксперты поясняют: пока государство не может облагать налогами операции с криптовалютой. “Она признается товаром, и, совершая покупку за биткоины, я один товар меняю на другой, происходит бартер. А бартерные операции не облагаются подоходным налогом”, — пояснил нам руководитель Украинской национальной блокчейн ассоциации Виктор Тетов, подчеркнув, что пока мало кто из юристов берется оформлять подобные сделки.

Впрочем, вскоре ситуация может измениться. “Этот рынок возникал как конфиденциальный, но сейчас динамика роста такова, что государство не может оставаться в стороне и не контролировать процессы. Скорее всего, будут изменения в налоговом и финансовом законодательстве, направленные на контроль всех операций с криптоактивами”, — считает юрист Руслан Чернолуцкий.

Тем временем предприимчивые одесситы уже готовы использовать криптовалюту в процессе купли-продажи недвижимости. Так, судя по объявлениям в сети, за 41 биткоин можно купить производственный цех на Молдаванке, а почти за 100 — двухэтажный дом у моря в пригороде.