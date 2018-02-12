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На сжигании мусора Украина может экономить 1 млрд кубов газа

На сжигании мусора Украина может экономить 1 млрд кубов газа

Украина имеет дополнительные возможности для замещения газа: для этого есть такой значительный неиспользованный ресурс, как мусор, который для многих городов стал проблемой, — говорится в сообщении пресс-службы Госэнергоэффективности со ссылкой на главу ведомства Сергея Савчука.

В агентстве отмечают, что само производство энергии из мусора — решение экологических, энергетических и экономических вопросов городов. Так, из 10 млн тонн мусора можно производить 3,5 млн Гкал тепла и 1,2 млрд кВт*ч электроэнергии в год. Это позволит замещать до 1 млрд кубометров газа ежегодно.

«Сейчас совместно с международными партнерами готовим законодательную основу для стимулирования установки заводов, которые будут производить энергию из отходов. Также в планах — реализовать несколько пилотных проектов в этой сфере», — цитируется в релизе Савчук.

По его прогнозам, в 2022-2025 гг. благодаря использованию энергетического потенциала мусора можно потенциально сократить потребление еще около 5 млрд кубометров газа.

По материалам Hubs
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