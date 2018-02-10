Стартап предлагает продавать доступ к геному за криптовалюту

Любой человек сможет получать криптовалюту в обмен на доступ фармацевтических компаний к данным о своем геноме. Стартап Nebula Genomics, основанный ведущим генетиком из Гарварда Джорджем Черчем, предлагает расшифровку генома за $1 тыс., защиту результатов секвенирования через блокчейн и возможность зарабатывать виртуальную валюту за предоставление доступа третьим лицам к расшифрованным генетическим данным, пишет MIT Technology Review.

Стартап Nebula Genomics — детище гарвардских выпускников и профессора Джорджа Черча. Компания хочет монетизировать персональную генетическую информацию, позволив людям продавать доступ к ней за криптовалюту. Сегодня, когда вы платите за тестирование ДНК через 23andMe, Helix или Ancestry.com, компания, которая проводит тестирование, владеет вашими генетическими данными и может распоряжаться ими как угодно. Nebula Genomics хочет вернуть право владения расшифровкой генома его «носителям».

Черч и его коллеги говорят, что фармацевтическим и биотехнологическим компаниям нужны данные о геноме для разработки новых лекарств. Обычно они покупают эти данные у академических учреждений или компаний по анализу генетических данных, таких как 23andMe, часто за миллионы долларов.

Nebula Genomics хочет ликвидировать посредников, чтобы люди могли продавать свои генетические данные фармацевтическим компаниям напрямую. Покупатели фактически не смогут скачать данные и получить их в бессрочное пользование. Вместо этого они будут иметь только временный доступ. Владельцы данных останутся анонимными, в то время как покупатели должны быть полностью прозрачными. Геномные данные и записи транзакций будут защищены блокчейном — той же технологией, которая используется для криптовалют, например, биткойна.