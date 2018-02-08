Аслунд: МВФ и Евросоюз сомневаются в Украине

Международный валютный фонд (МВФ), а также Европейский Союз выражают сомнения в том, что Украине удастся выполнить свои обязательства.
Об этом в интервью НВ заявил американский профессор экономики и старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд.
“Сегодня и у МВФ, и у ЕС очень высокие сомнения, что Украина выполнит свои обязательства перед МВФ”, – сказал он.
Аслунд уточнил, что в фокусе внимания сейчас находится два болезненных вопроса: создание антикоррупционного суда и цены на газ. При этом, что касается первого, – это должен быть по-настоящему независимый орган.
“Президент Порошенко потерял уважение западных коллег из‑за законопроекта об антикоррупционном суде, поданного 22 декабря. Его содержание вряд ли предполагает создание суда независимого и компетентного, на что указала и Венецианская комиссия. Кроме того, подать его почти в канун католического Рождества тоже не очень честно – выглядит так, будто это сделано, чтобы законопроект не читали и не заметили”, – отметил экономист.
Что же касается цен на газ, Аслунд напомнил, что в Украине до сих пор действуют разные тарифы для населения и промышленных предприятий.
“Пока существует неравенство цен, оно всегда будет использоваться в коррупционных схемах. К сожалению, Украина все еще медлит с уравниванием цен и поднятием тарифов для населения”, – объяснил Аслунд.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевсовет переименовал станцию метро "Петровка"Вчера, 16:10 - 1790 35
Все больше украинцев пересаживаются на электромобили: ТОП-3 моделиВчера, 09:00 - 6173 9
ПриватБанк заработал 23 млрд грн убыткаВчера, 15:30 - 1600 8
Всемирный банк: криптовалюты похожи на "пирамиды"Вчера, 13:00 - 1809 8
В Луцком политехе изъяли технику для майнинга криптовалютВчера, 20:45 - 898 7
Все больше украинцев пересаживаются на электромобили: ТОП-3 моделиВчера, 09:00 - 6173 9
Какие дороги будут ремонтироваться в 2018Вчера, 08:00 - 3032
ФГВФЛ хочет повышения гарантированной суммы возмещения депозитовВчера, 15:00 - 2554 6
Германия заподозрила автопроизводителей в махинациях с автомобилями для УкраиныВчера, 12:45 - 2340 3
Илон Маск рассказал о планах после FalconВчера, 22:00 - 2084 1
Исторический запуск Falcon Heavy: электромобиль Маска покинул орбиту Земли (видео)Позавчера, 10:10 - 2087 7
Илон Маск показал будущий полет Falcon Heavy (видео)06.02.2018, 15:10 - 2357
Япония запустила самую маленькую ракету-носитель (видео)05.02.2018, 15:10 - 1707 1
Почти три километра над пропастью: в ОАЭ запустили самый длинный в мире троллей (видео)03.02.2018, 15:10 - 3616 1
Беспилотное летающее такси Airbus впервые поднялось в воздух02.02.2018, 15:10 - 2246
НБУ запропонував написати новий законопроект про майнінг...Обговорення статей
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Идеи: портфельФондовий ринок