Аслунд: МВФ и Евросоюз сомневаются в Украине

Международный валютный фонд (МВФ), а также Европейский Союз выражают сомнения в том, что Украине удастся выполнить свои обязательства.

Об этом в интервью НВ заявил американский профессор экономики и старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд.

“Сегодня и у МВФ, и у ЕС очень высокие сомнения, что Украина выполнит свои обязательства перед МВФ”, – сказал он.

Аслунд уточнил, что в фокусе внимания сейчас находится два болезненных вопроса: создание антикоррупционного суда и цены на газ. При этом, что касается первого, – это должен быть по-настоящему независимый орган.

“Президент Порошенко потерял уважение западных коллег из‑за законопроекта об антикоррупционном суде, поданного 22 декабря. Его содержание вряд ли предполагает создание суда независимого и компетентного, на что указала и Венецианская комиссия. Кроме того, подать его почти в канун католического Рождества тоже не очень честно – выглядит так, будто это сделано, чтобы законопроект не читали и не заметили”, – отметил экономист.

Что же касается цен на газ, Аслунд напомнил, что в Украине до сих пор действуют разные тарифы для населения и промышленных предприятий.

“Пока существует неравенство цен, оно всегда будет использоваться в коррупционных схемах. К сожалению, Украина все еще медлит с уравниванием цен и поднятием тарифов для населения”, – объяснил Аслунд.