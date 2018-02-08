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Кабмин изменил принцип предоставления помощи одиноким матерям

Кабмин изменил принцип предоставления помощи одиноким матерям

Правительство изменило принципы предоставления помощи одиноким родителям, лишив права получать такие выплаты тех из них, кто уже получает государственную соцпомощь на ребенка умершего кормильца. Соответствующие изменения закреплены решением Кабмина №41 от 25 января.

Исключение добавили к уже существующему перечню – до сих пор получать госпомощь не могли одинокие матери или отцы, которым уже выплачивалась пенсия в случае утраты кормильца или социальная пенсия.

Вместе с тем, Кабмин упростил доступ к социальной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.

До сих пор кабминовский порядок обязывал таких отцов и матерей в ряде случаев получать справку о выплатах алиментов для расчета совокупного дохода семьи. Теперь же это требование упразднено и обращаться за помощью к государству можно без дополнительной бумаги.

Справка Finance.ua

  • 6 февраля в Украине вступил в силу закон, ужесточающий ответственность злостных неплательщиков алиментов.
  • Задолжавшим выплаты за 6 месяцев горе-родителям запретят выезд за границу и временно запретят управлять автомобилем. Закон также предусматривает возможность применять к должнику наказание в виде общественно-полезных работ. Заработанные таким образом средства будут направляться на выплаты ребенку.
По материалам УБР
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