Швейцария ввела санкции против "дочки" российского "Газпромбанка"

Регулятор финансового рынка Швейцарии (FINMA) запретил дочерней компании российского “Газпромбанка” привлекать новых частных клиентов, так как подозревает ее в отмывании денег в течение 10-летнего периода.
Об этом сообщает The Associated Press.
Регулятор провел расследование более 30 швейцарских банков после того, как появилось “Панамское досье”. Углубленная проверка была проведена в отношении 20 банков, однако “Газпромбанк” стал единственным, против кого введены санкции.
Регулятор сообщил, что появились “серьезные недостатки в процессах по противодействию отмыванию денег”, связанные с частными клиентами “Газпромбанк Швейцария” в Цюрихе, владельцем которого является “Газпромбанк”, основанный российским газовым гигантом “Газпром”.
“Расследование FINMA, которое было завершено в январе 2018 года, установило, что компания “Газпромбанк Швейцария” серьезным образом нарушила процесс по противодействию отмыванию денег согласно требованиям в период с 2006 по 2016 год”, – говорится в сообщении.
В своем заявлении “Газпромбанк Швейцария” сообщил, что принимает решение FINMA, принятое в понедельник.
“Банк будет пристально следить за небольшим числом существующих частных клиентов”, – говорится в заявлении банка. Отмечается, что после того, как было опубликовано “Панамское досье”, совет банка немедленно инициировал расследование.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Российский рубль оказался под угрозой из-за санкций СШАВчера, 13:45 - 5148 73
"Минималка" 4100 гривен: Розенко дал прогноз по росту зарплат в Украине4 ч. назад - 1880 28
СБУ и ГПУ разоблачили механизм финансирования с помощью криптовалюты террористических организаций "ДНР/ЛНР"Вчера, 16:15 - 1841 24
В школах запретили родительские комитетыВчера, 18:40 - 3645 15
Еще один украинский город отключили от газаВчера, 15:10 - 4060 12
Еще один украинский город отключили от газаВчера, 15:10 - 4060 12
Под Киевом тоннами подделывали кофе известных марок (фото)Вчера, 20:15 - 3889
В школах запретили родительские комитетыВчера, 18:40 - 3645 15
Россия "отжала" у Порошенко завод в Крыму3 ч. назад - 3369 5
Миллион пользователей отказались от Facebook8 ч. назад - 3059 2
SpaceX успешно запустила военный спутник связи (видео)Вчера, 15:10 - 1168
Самолет крупнейшей австралийской авиакомпании выполнил первый перелет на биотопливеПозавчера, 15:10 - 677
Компания Amazon открыла "тропический" офис за четыре миллиарда (видео)30.01.2018, 15:10 - 1826 3
Летом стартуют продажи первого в мире голографического смартфона28.01.2018, 15:10 - 4281
В Германии изобрели летающую ванну (видео)27.01.2018, 15:10 - 1633
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
"Мінімалка" 4100 гривень: Розенко дав прогноз зростання...Обговорення статей