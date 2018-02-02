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Швейцария ввела санкции против "дочки" российского "Газпромбанка"

Швейцария ввела санкции против "дочки" российского "Газпромбанка"

Регулятор финансового рынка Швейцарии (FINMA) запретил дочерней компании российского “Газпромбанка” привлекать новых частных клиентов, так как подозревает ее в отмывании денег в течение 10-летнего периода.

Об этом сообщает The Associated Press.

Регулятор провел расследование более 30 швейцарских банков после того, как появилось “Панамское досье”. Углубленная проверка была проведена в отношении 20 банков, однако “Газпромбанк” стал единственным, против кого введены санкции.

Регулятор сообщил, что появились “серьезные недостатки в процессах по противодействию отмыванию денег”, связанные с частными клиентами “Газпромбанк Швейцария” в Цюрихе, владельцем которого является “Газпромбанк”, основанный российским газовым гигантом “Газпром”.

“Расследование FINMA, которое было завершено в январе 2018 года, установило, что компания “Газпромбанк Швейцария” серьезным образом нарушила процесс по противодействию отмыванию денег согласно требованиям в период с 2006 по 2016 год”, – говорится в сообщении.

В своем заявлении “Газпромбанк Швейцария” сообщил, что принимает решение FINMA, принятое в понедельник.

“Банк будет пристально следить за небольшим числом существующих частных клиентов”, – говорится в заявлении банка. Отмечается, что после того, как было опубликовано “Панамское досье”, совет банка немедленно инициировал расследование.

По материалам Економічна Правда
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