Стало известно, когда весь транспорт в мире станет беспилотным

Весь транспорт мегаполисов по всему миру к 2040 году станет беспилотным. Об этом говорится в прогнозе международной консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC).
Появление на дорогах общего пользования крупных городов беспилотного транспорта в корне изменит нынешнюю ситуацию с экологией по всей планете.
Автотранспорт, работающий на электрических двигателях, не будет выбрасывать в атмосферу огромный объем вредных веществ, который выбрасывают машины с двигателем внутреннего сгорания. Поэтому плачевная ситуация с окружающей средой в мегаполисах и крупных городах, которую мы наблюдаем сейчас, изменится: воздух будет чище.
Относительно управления автомобилем, первые машины без водителей появятся на дорогах общего пользования уже в 2021 году, однако первое время они будут требовать внимания со стороны водителя при определенных ситуациях по ходу движения.
По мнению экспертов, на переход потребуется 15-20 лет. В этот период будут также решаться правовые вопросы, связанные с беспилотным и электротранспортом. В частности, юридические и страховые аспекты. Будет затрачено определенное количество времени на создание сети зарядных станций для электрокаров.
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