Аваков пообещал создать вертолетный отряд спасателей

В 2018 году в Украине должен заработать вертолетный отряд службы реагирования.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил во время вручения техники и квартир Хмельницким спасателям, сообщили в Департаменте коммуникации Министерства внутренних дел Украины.

«Уже в этом году Украина получит первый мобильный отряд – вертолетный отряд службы реагирования. Это позволит перейти нам на новый качественный уровень обеспечения. Около 55 вертолетов обеспечат систему покрытия по всей стране. Начиная от реагирования на чрезвычайные ситуации, вызовы криминального характера и заканчивая медицинскими вопросами, когда человека из отдаленного региона нужно будет доставить к медику-специалисту. Это тот уровень, на котором работают спасатели в европейских странах», – сказал Аваков.

Министр отметил, что вертолетная служба реагирования – совместный проект с французскими коллегами. Специалисты этого отряда будут оперативно реагировать и совместно работать с полицией и Национальной гвардией в случае чрезвычайных ситуаций с криминальной составляющей.

Также вертолетная служба реагирования будет задействована для работы в горах.

Как отметили в Департаменте коммуникации МВД, сегодня ключи от нового жилья получили 39 семей специалистов ГСЧС. Среди владельцев нового жилья – участники АТО и молодые специалисты.