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В Венецианской комиссии прокомментировали претензии Венгрии к украинскому закону

В Венецианской комиссии прокомментировали претензии Венгрии к украинскому закону

Венецианская комиссия не согласна с требованием Венгрии оставить в Украине возможность обучения исключительно на венгерском языке.

Об этом сказал секретарь комиссии Томас Маркерт в интервью «Европейской правде», сообщает “Слово и дело”

«Нет, мы не разделяем эту позицию. Мы считаем, что государство может перейти от чисто венгроязычной системы к смешанной, при которой часть часов будет преподавание на венгерском, часть – на украинском. Более того, это даже лучше для самих учащихся, если они будут получать обучение на двух языках», – сказал Маркерт.

Однако он отметил, что критика венгров обоснована, пока нет гарантий для языков меньшинств. Необходимо, чтобы подзаконные акты установили эти гарантии – например, сколько часов должно быть обучение на языках меньшинств.

«Вместе с тем государственный язык также должен преподаваться в достаточном объеме, в частности, чтобы человек имел возможность интегрироваться, был конкурентным на рынке труда – а для этого нужно хорошо говорить на украинском, а не только на венгерском. Но само по себе двуязычное обучение – это преимущество», – сказал секретарь ВК.

По материалам Економічна Правда
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