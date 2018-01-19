Стало известно, кто в Украине сможет заработать пенсию выше 10 тыс. грн

Пенсию свыше 10 тыс. грн в Украине получают почти 119 тыс. человек. Большая часть из них работали до выхода на пенсию либо на вредных производствах, либо в суде и прокуратуре, где зарплаты в 4-5 раз больше средних по стране.

Об этом передает сегодня Realist`a.

Согласно закону пенсия служителей Фемиды может составлять 80% от прежней зарплаты.

Например, пенсия судьи Верховного суда может составлять 180 тыс. грн. Кроме того, высокую пенсию (около 10 тыс. грн) могут получить прокуроры и украинцы со стажем около 50 лет или с зарплатами, превышающими среднюю в 3−4 раза.

Самые высокие средние пенсии по стране зафиксированы:

в Киеве – 3 279 грн,

Донецкой области – 3 201 грн,

Луганской области – 2 462 грн.

А самые низкие пенсии получают в Тернопольской (1912 грн) и Закарпатской (1978 грн) областях.

Ранее сообщалось, что после проведения всех индексаций размер пенсий не достигнет показателей докризисного 2013 года. Только за три прошедших года реальная пенсия с учетом роста цен в стране сократилась не менее чем 40%.