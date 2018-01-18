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Гройсман рассказал о судьбе авто с "еврономерами"

Гройсман рассказал о судьбе авто с "еврономерами"

Премьер-министр рассказал, что подан законопроект, который предусматривает более жестокое наказание за грубое нарушение правил дорожного движения. В нем также идет речь и об авто на “еврономерах”.

В Украине процесс растаможки автомобилей с номерами иностранной регистрации должны проходить по правилам.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

“Я считаю, что все должны быть в равных условиях. Знаю, что много добропорядочных людей ездят этим транспортом (с еврорегистрацией). Но на нем также сегодня совершают преступления, наезды, убийства. И найти виновников невозможно. Такие машины нужно регистрировать, правильно администрировать”, — сказал Гройсман.

Глава правительства рассказал, что уже подан законопроект, который предусматривает более жестокое наказание за грубое нарушение правил дорожного движения.

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“И там написано о регистрации таких автомобилей, чтобы мы четко понимали, кто на них ездит. Я уверен, что это будет хороший шаг для легализации”, – отметил премьер.

Справка Finance.ua:

  • Глава налогового комитета Верховной Рады Нина Южанина сообщала, что народные депутаты предложили активистам решить проблему автомобилей с иностранной регистрацией по примеру Молдовы.
  • Владельцы «еврономеров» только за год пополнили бюджет страны на 40 миллионов.
По материалам НВ
  • i

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