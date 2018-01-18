Планы "Укрзализныци": в 2018-м билеты могут подорожать

В этом году “Укрзализныця” планирует резко улучшить свои финансовые показатели. Госкомпания рассчитывает увеличить чистый доход от реализации продукции на 20%, а чистую прибыль – в семь раз. Железнодорожная отрасль считает эти планы выполнимыми, но их осуществлению может помешать дефицит подвижного состава и персонала.

Впрочем, в УЗ рассчитывают в 2018 году повысить тарифы на грузовые и пассажирские перевозки. К примеру, стоимость проезда может вырасти на 20%.

Амбициозные планы

В 2018 году “Укрзализныця” планирует получить около 88,4 млрд гривен чистого дохода от реализации продукции. Это почти на 20% больше, чем ожидаемый показатель по итогам прошлого года. При этом в текущем году УЗ рассчитывает на порядка 710 млн гривен чистой прибыли, что в семь раз больше, чем в 2016 году. Соответствующие показатели заложены в проекте финплана УЗ на 2018 год, который обнародован на сайте госкомпании.

В пресс-службе УЗ пояснили оптимистические планы тем, что компания рассчитывает на увеличение доходов от перевозок на 20% и уменьшение расходов, в том числе административных, на 1,1% и расходов на сбыт на 12%. “Улучшение эффективности, рост тарифного грузооборота на 2,7%, производительности труда с 280 тысяч гривен на человека в год до 352 тысяч гривен, или на 20,5%”, – так объясняют в УЗ основные причины роста доходности.

Львиную долю чистого дохода компания планирует получить за счет перевозки грузов – около 72 млрд гривен. При этом в 2018 году объемы перевозки грузов вырастут на 2,7% – до около 347,5 млн тонн – по сравнению с показателями прошлого года.

“УЗ рассчитывает на улучшение операционной эффективности, в том числе показателей использования вагонов (простой под одной грузовой операцией, простой на одной технической станции, показатель среднего состава поезда и т.д.) и локомотивов, увеличение маршрутных отправок, получение доходов от индексации тарифов в 2017 году на 15%, оптимизация численности персонала на 14,4 тысяч человек, введение дерегуляции вагонной составляющей тарифа с использованием диверсификации стоимости между маршрутными и повагонными перевозками на 5-7%, и индексацией на индекс цен производителей услуг связанных с перевозками, которые не регулируются государством”, – пояснили в УЗ.

Перевозки пассажиров по железной дороги позволят, по расчетам компании, заработать в этом году на почти 16% больше, чем в прошлом – более 8,5 млрд гривен. УЗ намерена за год перевезти 201,5 млн пассажиров.

В РБК-Украина рассказали, что в проекте финплана прописаны предложения по индексации тарифов на пассажирские перевозки.

“Тарифы на перевозку пассажиров на внутреннем сообщении не менялись с октября 2014 года во всех типах вагонов, кроме вагонов СВ и “Интерсити плюс”. В 2018 году предлагается поэтапная индексация с 1 апреля и 1 октября по 10%, – сообщили изданию в компании. – По поводу тарифов на грузоперевозки, УЗ рассматривает возможность корректировки их на уровень индекса цен производителей промышленной продукции, которую потребляет отрасль”.

Капитальные вложения

В 2018 году УЗ намерена направить на капитальные инвестиции порядка 27 млрд гривен. Это почти в 2,5 раза больше, чем было израсходовано по этой статье в 2017 году (около 11 млрд гривен). Основным источником для капинвестиций будут собственные средства компании – 20,7 млрд гривен.

Кроме того, 6,1 млрд гривен будет получено по кредитным и лизинговым программам, а также 0,1 млрд гривен – от инвесторов.

Ранее СМИ писали, что УЗ планировала капинвестиции в размере более 36 млрд гривен. Более 71% всех вложений (более 19 млрд гривен) будет направлено на обновление железнодорожного подвижного состава. УЗ планирует купить или произвести на собственных мощностях подвижной состав на 11,5 млрд гривен.

К примеру, УЗ получит 7150 грузовых и 60 пассажирских вагонов, 25 магистральных грузовых тепловозов. На модернизацию порядка 10 тыс. вагонов направят оставшуюся сумму – около 7 млрд гривен. Также около 5 млрд гривен планируется вложить в развитие инфраструктуры. В УЗ говорят, что для того, чтобы выполнить план капинвестиций, компания с начала года планирует объявлять тендеры на приобретение материалов, запчастей, комплектующих для производства вагонов на собственных мощностях, проведение капитальных ремонтов подвижного состава и инфраструктуры.

Проблемы парка и кадров

Планы УЗ вполне реальны, отмечают опрошенные эксперты. Заместитель генерального директора “Ассоциации международных экспедиторов Украины” Виктор Берестенко считает, что УЗ как госпредприятию вполне по силам получить заявленные чистый доход и прибыль.

“Если компания не успеет освоить запланированные многомиллиардные капинвестиции, то за счет этих средств можно будет перераспределять показатели в результатах финдеятельности”, – предполагает он.

Директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк считает подготовку и обнародование финплана в начале года позитивным сигналом.

“Цифры весьма реалистичны, с учетом повышения тарифов на грузовые перевозки в ноябре прошлого года, планируемого роста грузовой базы, а также недавних изменений в оплате по вагонам инвентарного парка. Напомню, ранее УЗ не включала в вагонную составляющую оплату порожнего пробега по вагонам инвентарного парка. Тогда так в тарифе за использование частных вагонов порожний пробег учитывался. В результате, использование вагонов из инвентарного парка УЗ получалось существенно дешевле, чем аналогичных вагонов из частного парка. Как следствие, УЗ недополучала часть прибыли. С конца прошлого года эта дискриминация ликвидирована приказом Министерства инфраструктуры. Соответственно, УЗ рассчитывает на увеличение дохода за использование своих вагонов, – уточнил эксперт. – Что касается выполнения показателя чистой прибыли, то здесь важную роль будет играть то, как УЗ будет продолжать оптимизировать свои расходы, в частности, по закупкам дизтоплива и электроэнергии”.

Но для того, чтобы делать окончательные выводы о реалистичности финплана УЗ на этот год, следует дождаться фактического финрезультата компании за 2017 год.

“Только после изучения этих данных можно будет понять, за счет чего в УЗ заложили 88,4 млрд гривен чистого дохода от реализации продукции в 2018 году и почему в компании ожидают его роста в почти 20%, – считает глава ОО “Всеукраинский центр реформ транспортной инфраструктуры” Владимир Наумов. – Ведь в 2017 году УЗ не удалось решить несколько проблем, которые бы позволили надеться на рост доходности. Например, в 2017 году компания из-за дефицита локомотивов и вагонов ежедневно недогружала около 100 тысяч тонн грузов. Мало того, средний оборот вагона увеличился в среднем до 20%, что говорит о том, что при примерно одинаковом объеме грузоперевозок парк вагонов, которого и так не хватает, еще уменьшился на 20%”.

Кроме того, по мнению Наумова, немаловажным фактором является отток кадров из компании.

“По нашим данным, за 2017 год в УЗ уволилось более 39 тысяч человек, а было принято на работу более 18 тысяч человек. В том числе за 2017 год уволились более 600 машинистов локомотивного хозяйства – машинисты дизель и электропоездов, а пришло около десяти человек, – отмечает он. – Таким образом, к проблеме недостатка локомотивов и вагонов добавилась проблема с машинистами и некоторыми другими высококвалифицированными профессиями железнодорожников. Все это не позволяет понять, за счет чего будет увеличена сумма чистого дохода от реализации продукции УЗ”, – уверен эксперт.

Билеты подорожают

Что касается пассажирских перевозок, то здесь координатор проекта “ПОЇЗДка” (онлайн-сервис правовой поддержки пассажиров УЗ) Александр Бондаренко считает логичным сокращение их объемов.

“Снижение объемов пассажирских перевозок неизбежно. Темпы обновления подвижного состава в три-четыре раза ниже реальных потребностей. В УЗ никто не хочет анализировать пассажиропотоки. Поэтому оперативной реакции на реальные потребности по обслуживанию пассажиропотоков не будет”, – пояснил он.

По словам Бондаренко, с местными органами власти решение вопроса по компенсации проезда “льготников” в текущем году также не предвидится. “Поэтому нет предпосылок для роста пригородного пассажиропотока, который во многом должен дотироваться за счет местных органов власти.

Кроме того, по моей информации, в ближайшие недели ожидается смена руководства филиала УЗ “Пассажирская компания”, которая занимается перевозками пассажиров. Это тоже замедлит решение вопросов по перевозке пассажиров, ведь новому руководству понадобится время для того, чтобы вникнуть в ситуацию”, – рассказал эксперт.

Соучредитель общественного объединения “Громадський контроль Укрзалізниці” Валерий Довгопол уверен, что цифры касательно пассажирских перевозок, заложенные в проект финплана УЗ на 2018 год, могут быть реалистичны при выполнении нескольких условий.

“В первую очередь, необходимо повышение эффективности использования вагонного парка за счет уменьшения перестоев составов поездов в пунктах формирования и оборота. Кроме того, планы могут быть реализованы в случае повышения доли в пассажирских перевозках скоростных и комфортабельных пассажирских поездов бизнес-класса, в частности, это категория “Ночной экспресс”, которые являются наиболее рентабельными среди всех категорий поездов УЗ, – рассказал он. – Но сейчас практически все они имеют один существенный недостаток, сдерживающий их развитие и популяризацию среди целевой аудитории – наиболее платежеспособных пассажиров: неежедневность курсирования”.

Александр Бондаренко допускает, что рост доходности от пассажирских перевозок может быть связан с возможным очередным повышением цен на билеты. “Когда именно это может произойти, пока сказать сложно. Скорее всего, весной – в марте-апреле. Вряд ли повышение доходности может быть связано с усилением борьбы с безбилетниками”, – предполагает он.

Вместе с тем, эксперты считают, что планы УЗ по капитальным инвестициям крайне амбициозны. “Планы УЗ по капинвестициям в 2018 году, скажем мягко, очень амбициозны. Я оцениваю возможности компании по капинвестициям в пределах 15 миллиардов гривен, – считает Сергей Вовк. – Выполнение планов будет зависеть от ряда факторов, в частности, от того, насколько успешно УЗ сможет оптимизировать систему закупок. В прошлом году большинство крупных тендеров, в частности, по закупке вагонов, блокировались недовольными участниками тендеров. Если такая практика будет продолжаться и в 2018 году, то выполнить планы по капинвестициям будет нереально. Кроме того, для выполнения данного плана УЗ необходимо эффективно сотрудничать с МФО и другими кредиторами, с которыми сейчас готовится несколько проектов по модернизации вагонного и локомотивного парк”.

Впрочем, перспективы принятия финплана УЗ пока что туманны. Владимир Наумов напоминает, что Кабмин до сих пор не закончил проведение конкурса по отбору членов набсовета УЗ и не огласил конкурс на должность председателя правления УЗ. “Мало того, все члены правления работают с закончившимися контрактами. Поэтому в условиях возможных кадровых пертурбаций прогнозировать сроки принятия финплана нереально”, – сказал он.

Но в УЗ настроены оптимистично. В пресс-службе компании отмечают, что проект финплана был представлен в Минэкономразвития в конце 2017 года. “Сейчас находится на рассмотрении и согласовании в Минэкономразвития, а также Мининфраструктуры и в Минфине. На исполнение протокольного поручения правительства УЗ работает над тем, чтобы в ближайшее время, после учета замечаний и предложений соответствующих министерств, представить проект финплана на рассмотрение и утверждение Кабмину. Учитывая существенный уровень подготовки финплана перед представлением в МЭРТ, рассчитываем на быстрое согласование. Ориентировочно середина февраля 2018 года”, – заключают в УЗ.

Дмитрий Уляницкий