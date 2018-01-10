В Нидерландах заморозили активы Ахметова - Reuters

Суд Амстердама принял решение заморозить активы на территории Нидерландов СКМ, “Метинвест” и ДТЭК, принадлежащих олигарху Ринату Ахметову.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на решение суда.
Суд вынес соответствующее решение 5 января рамках процедуры исполнения предписания Окружного суда Никосии, который наложил арест на активы Ахметова на сумму 820 млн долларов.
Согласно тексту документа, замороженные все акции SCM Management B.V, DTEK Management B.V., DTEK B.V., DTEK Grids B.V., Metinvest B.V., Premium Household B.V.
В пресс-службе финансово-промышленной группы СКМ, заявили, что не располагают информацией о новых исках к компании.
“Насколько мы понимаем, информация касается формального выполнения постановления кипрского суда на территории Нидерландов”, – отметили в СКМ в комментарии “112 Украина”.
В компании заверили, что работают в обычном режиме. Следующее судебное заседание назначено на 27 февраля.
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